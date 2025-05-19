الصقور تمطر مرمى دهوك برباعية والميناء يعمق جراح كربلاء

شفق نيوز/ ‏حقق فريق القوة الجوية، يوم الاثنين، فوزاً كبيراً على ضيفه فريق دهوك بنتيجة 4-0 ضمن منافسات الجولة 34 من دوري نجوم العراق لكرة القدم.

و‏جرت المباراة بين الفريقين على ملعب الشعب الدولي وسط العاصمة بغداد، عند الساعة 8:30 مساءً.

و‏انتهى الشوط الأول بتقدم فريق القوة الجوية بهدف دون مقابل لفريق دهوك، حيث جاء الهدف عن طريق اللاعب عصام الصبحي، في الدقيقة السادسة.

وفي الشوط الثاني أضاف الصقور هدفه الثاني في الدقيقة 46 عن طريق المحترف وليم جيبور، ثم أضاف سعد عبد الأمير، الهدف الثالث للصقور من ركلة جزاء نفذها بنجاح في الدقيقة 54، وفي الدقيقة 76 سجل الجوية هدفه الرابع عن طريق المحترف ميسومي أولمو.

وبهذه النتيجة رفع فريق القوة الجوية رصيده للنقطة 56 بالمركز الخامس، وتجمد رصيد دهوك عند النقطة 51 بالمركز السابع.

وفي مباراة أخرى، جرت ضمن المنافسات ذاتها، فاز فريق الميناء على ضيفه فريق كربلاء بنتيجة 3-1، في المباراة التي جرت بنفس التوقيت على ملعب الفيحاء في محافظة البصرة.

‏وانتهى الشوط الأول بتقدم فريق الميناء بهدفين دون مقابل لفريق كربلاء، حيث جاء الهدف الأول عن طريق اللاعب سالم احمد في الدقيقة 9، ثم أضاف الميناء هدفه الثاني عن طريق اللاعب حميد علي في الدقيقة 39.

وفي الشوط الثاني قلص كربلاء النتيجة بتسجيله هدفه الوحيد عن طريق عبد القادر طارق في الدقيقة 82، وفي الدقيقة 90+2 سجل الميناء هدفه الثالث من تسديدة على الطائر من قبل القائد علاء عبد الزهرة.

ورفع فريق الميناء رصيده بهذه النتيجة، للنقطة 39 بالمركز 16، في حين تجمد رصيد كربلاء عند النقطة 22 بالمركز 19.