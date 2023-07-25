الصقور تجهز على النوارس وتطير إلى نصف نهائي كأس العراق

شفق نيوز/ ضمن فريق نادي القوة الجوية بطاقة التأهل إلى دور نصف نهائي كأس العراق بتحقيقه الفوز على فريق الزوراء بركلات الترجيح 3-2.

انتهى الوقت الاصلي بالتعادل الايجابي 1-1، في مباراة ديربي العاصمة بغداد.

سجل الزوراء اولا عن طريق عباس قاسم في الدقيقة 83 من عمر اللقاء، وعادل الجوية النتيجة في الدقيقة 87 عن طريق اللاعب محمد باقر، جرت المباراة على ملعب الشعب الدولي عند الساعة التاسعة مساءً.

وكان فريق اربيل تأهل الى دور نصف نهائي البطولة بعد انسحاب فريق البحري من خوض لقائه أمام المستضيف اربيل الذي كان مقرراً يوم غد الخميس ضمن منافسات ربع نهائي كاس العراق.