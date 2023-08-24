"الصقور" تكشف عن هدفها الآسيوي بدوري الأبطال "الجديد"

شفق نيوز/ كشفت ادارة نادي القوة الجوية الرياضي، اليوم الخميس، عن هدفها في بطولة دوري أبطال آسيا بنسختها الجديدة.

وقال نائب رئيس النادي هيثم كاظم في حديث لوكالة شفق نيوز إن "القرعة لا تخلو من الصعوبة لان جميع الفرق تسعى لتقديم أداء مميز تستطيع من خلاله العبور الى المرحلة الثانية".

وأضاف كاظم أن "هدفنا تحقيق نتائج إيجابية والوصول الى الدور الثاني من البطولة".

وتضم المجموعة الثالثة ببطولة دوري أبطال آسيا، القوة الجوية إلى جانب أندية الاتحاد السعودي، وسبهان الإيراني، وايه جي أم الأوزبكي.

وينص نظام البطولة الجديد على إقامة المباريات بنظام الذهاب والإياب، حيث يتأهل أصحاب المراكز الأولى في المجاميع البالغ عددها (5) مجموعات، إضافةً الى أفضل ثلاثة أندية تحتل المركز الثاني.

وكان نادي القوة الجوية قد اختار ملعب (فرانسوا حريري) في محافظة أربيل أرضًا له في البطولة، والتي ستشهد استخدام تقنية (VAR) للمرة الأولى في مبارياتها.

وحضر مراسم إجراء القرعة التي أقيمت في العاصمة الماليزية كوالالمبور، كل من نائب رئيس الهيئة الإدارية هيثم كاظم، والأمين المالي حمادي أحمد، ومدير التراخيص في النادي ستار جبار.