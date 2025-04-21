"الصقور" تقسو على "الغزلان" في دوري نجوم العراق

شفق نيوز/ تمكن فريق القوة الجوية، من تحقيق فوزا مهما على ضيفه فريق النجف ضمن منافسات الجولة 29 لدوري نجوم العراق لكرة القدم.

وجرت المباراة على ملعب الشعب الدولي عند الساعة السابعة والنصف مساءً، وانتهى الشوط الاول بتقدم الجوية بهدف دون رد سجله اللاعب سعد عبد الامير في الدقيقة 11.

وفي الشوط الثاني، أضاف الجوية هدفه الثاني عن طريق عصام الصبحي في الدقيقة 59، واضاف اللاعب محمد جواد هدفاً ثالثاً للصقور في الدقيقة 63.

وبهذه النتيجة رفع القوة الجوية رصيده للنقطة 47 بالمركز الخامس، وتجمد رصيد النجف عند النقطة 36 بالمركز 12.