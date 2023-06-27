"الصقور" تغلق تدريباتها أمام الإعلام والجمهور

شفق نيوز/ قررت إدارة نادي القوة الجوية، يوم الثلاثاء، جعل تدريبات فريقها الكروي مغلقة أمام وسائل الإعلام والجمهور، في قرار جاء بعد ثلاثة أيام من خسارة أمام غريمه التقليدي نادي الزوراء، والتي عقدت موقفه في رحلة التنافس على لقب الدوري.

ويحتل القوة الجوية حالياً المركز الثاني في ترتيب فرق الدوري الممتاز بعد انتهاء الجولة 33 برصيد 65 نقطة، متخلفاً بخمس نقاط أمام الشرطة المتصدر ب70 نقطة.

وقال نائب رئيس النادي هيثم كاظم لوكالة شفق نيوز، إن "التدريبات المغلقة بدأت اعتبارا من اليوم الثلاثاء حتى نهاية الموسم الكروي الحالي".

واوضح ان "سبب جعل التدريبات مغلقة هو من أجل تركيز اللاعبين بالتدريبات لاسيما ان المرحلة المقبلة ستكون حساسة وان الفريق في تنافس شديد مع الشرطة على اللقب ويتوجب تحقيق الفوز في كل مبارياته المقبلة وعدم فقدان أية نقطة".

وتابع كاظم، "لابد من التركيز في المباريات المتبقية وتحقيق الفوز لحصد النقاط"، لافتاً إلى أن "القوة الجوية تنتظره مباراة مهمة يوم الجمعة المقبل أمام نفط البصرة على ملعب الفيحاء في البصرة ضمن منافسات الجولة 34 لدوري الكرة الممتاز".