"الصقور" تعود للانتصارات.. إدارة نادي أربيل غير راضية عن أداء الفريق: سنعزز الصفوف

شفق نيوز/ أعربت إدارة نادي أربيل الرياضي، مساء اليوم الثلاثاء، عن عدم رضاها من أداء فريقها الكروي أمام فريق القوة الجوية، فيما أكد مدرب "الصقور" لؤي صلاح أنه تجهز لخطف النقاط الثلاث من "القلعة الصفراء".

وقال مدير إعلام نادي أربيل، سامان بريفكاني، لوكالة شفق نيوز "مبروك لفريق القوة الجوية، وهاردلك لفريق أربيل. اليوم، كان أداء فريق أربيل ضعيفاً، ربما بسبب الضغط الجماهيري الكبير".

وأضاف "لم يقدم الفريق الأداء المطلوب، ولم نرَ منه أي شيء يُذكر، على عكس فريق القوة الجوية، الذي تمكن من النهوض بعد سلسلة من الخسائر ولعب مباراة جيدة. إن شاء الله سنعوض هذه الخسارة في المباراة المقبلة".

وأشار بريفكاني، إلى أن "آخر التغييرات التي شهدها الفريق، انضمام اللاعب ريبين سولاقا إلى صفوف النادي لتعزيز خط الدفاع، الذي كان يعاني من عدة مشكلات. كما توجد مفاوضات جارية مع عدد من اللاعبين لاستكمال صفوف الفريق، وإن شاء الله القادم سيكون أفضل".

وأكد "لدينا لجنة فنية مسؤولة عن تقييم اللاعبين، وذلك بناءً على توصية من المدرب سمير بابو، ونأمل أن نتمكن من تعزيز الفريق بعناصر جديدة قريباً".

من جانبه، أوضح مدرب نادي القوة الجوية، لؤي صلاح، لوكالة شفق نيوز، أن "عنوان المباراة كان هو تحقيق الفوز، بغض النظر عن التفاصيل. الأهم هو النتيجة. في هذه المباراة، ركزنا على الجانب الدفاعي، حيث أردنا التعامل مع كل لحظة بحذر وتركيز".

وتابع "كان هناك التزام واضح يختلف عن المباريات السابقة، وتصميم قوي على تحقيق الهدف في يوم المباراة، والحمد لله، هذا ما حدث"، مضيفاً "أعتقد أننا استحققنا اليوم الحصول على ثلاث نقاط. فمنذ بداية الشهر الأول وحتى الشهر الثاني، كنا الأفضل من حيث الأداء والانسجام".

وختم صلاح "في مباراة اليوم، كنا في قمة جاهزيتنا واحترمنا جميع المنافسين، سواء على مستوى الأندية أو الجماهير. لم يكن من السهل علينا تحقيق هذه النقاط الثلاث، لكنها كانت ضرورية لتعزيز مكانة الفريق".

بدوره قال رئيس رابطة مشجعي القوة الجوية، ضياء أبو برير، لوكالة شفق نيوز "كما نرى اليوم الأداء مختلف، الفريق يلعب بروحية جيدة. أنا قلت للجماهير يوم أمس إن المدرب خلق روحية جميلة بالفريق. إن شاء الله يستمر هذا الأداء وهذه النتيجة".

تجدر الإشارة إلى أن هذه الخسارة لفريق أربيل تأتي بعد سلسلة من الانتصارات المتتالية والأداء الجيد، فيما يعتبر هذا الفوز للقوة الجوية عودة إلى سكة النتائج الإيجابية بعد خسائر متتالية خلال الجولات الماضية من دوري نجوم العراق لكرة القدم.

وفاز فريق القوة الجوية على مضيفه أربيل بنتيجة 2-0، مساء اليوم الثلاثاء، في ختام مباريات الجولة 18 من دوري نجوم العراق لكرة القدم.

وبهذه النتيجة رفع القوة الجوية للنقطة 31 بالمركز السادس، وتجمد رصيد أربيل عند النقطة 28 بالمركز الثامن.