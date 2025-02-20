"الصقور" تعبر الحدود مرتين في دوري نجوم العراق

شفق نيوز/ فاز فريق القوة الجوية على ضيفه فريق الحدود، مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة 21 من دوري نجوم العراق لكرة القدم.

وجرت المباراة عند الساعة الخامسة مساء على ملعب الشعب الدولي، وانتهت لصالح "الصقور" بنتيجة 2-0.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي من دون أهداف، وفي الشوط الثاني سجل القوة الجوية هدفه الأول في الدقيقة 53 عن طريق قائد الفريق سعد عبد الأمير‏، وسجل القوة الجوية هدفه الثاني عن طريق البديل محمد جواد في الدقيقة 85.

وبهذه النتيجة رفع القوة الجوية رصيده للنقطة 37 بالمركز الرابع، وتجمد رصيد الحدود عند النقطة 13 بالمركز 19.