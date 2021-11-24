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الصقور تضع شرطاً لتفريغ لاعبي المنتخب العراقي وتستغرب قراراً للاتحاد

Category: ريـاضة

Date: 2021-11-24T09:16:34+0000
الصقور تضع شرطاً لتفريغ لاعبي المنتخب العراقي وتستغرب قراراً للاتحاد

شفق نيوز/ أبدى عضو ادارة نادي القوة الجوية العراقي هيثم كاظم، يوم الاربعاء، استغرابه من قرار اتحاد الكرة بنقل مباراة جماهيرية إلى ملعب التاجي .

وقال كاظم لوكالة شفق نيوز، إنه من غير المعقول نقل مباراة جماهيرية تجمع فريقين جماهيريين يوم غد الخميس ضمن منافسات الجولة الحادي عشر من الدوري الممتاز، لملعب صغير رغم مطالباتنا باقامة اللقاء على ملعب كربلاء الدولي لوجود ادامة بملعب الشعب، كونه يستوعب الجمهورين.

وأضاف أننا  تفاجئنا بقرار اقامتها بملعب التاجي بناء على طلب نادي الطلبة المضيف، والذي نستغرب لاصراره أيضاً باقامتها بملعب صغير .

وأضاف أن المكان لايصلح للنقل التلفزيوني ولايستوعب الجمهور، وسنواجه صعوبة وامور اخرى كثيرة تعيق اقامة اللقاء باريحية .

من جانب آخر أكد كاظم، أن ادارة القوة الجوية قررت عدم تفريغ لاعبي المنتخب الوطني للبطولة العربية، إلا في حال ايقاف مبارياته في الدوري وكأس العراق.

وبين أن مباريات كأس العرب ليس ضمن أيام الفيفا دي وعليه لسنا مجبرين بتفريغ اللاعبين كون تفريغهم سيكون على حساب نتائجنا في المنافسات المحلية التي تهمنا .

وأشار إلى أن فريقنا فيه عشرة غيابات مابين اصابة وعدم جاهزية، ومن غير الممكن تفريغ خمسة الى ستة لاعبين للمنتخب للمشاركة في البطولة العربية المقررة انطلاقها نهاية الشهر في قطر .

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