"الصقور" تصل أربيل قبل 48 ساعة استعداداً للقاء "أجمك الأوزبكي" آسيوياً

شفق نيوز/ وصل وفد فريق القوة الجوية إلى أربيل، اليوم السبت، استعداداً لمواجهة فريق "أجمك الأوزبكي" في الجولة السادسة من دوري أبطال آسيا.

وتقام المباراة يوم الاثنين المقبل في ملعب فرانسو حريري عند الساعة الثالثة بعد الظهر.

يذكر أن فريق القوة الجوية، هو ممثل العراق الوحيد في بطولة دوري أبطال آسيا.

ويتصدر فريق الاتحاد السعودي برصيد 12 نقطة ترتيب فرق المجموعة الثالثة لدوري أبطال آسيا بعد انتهاء الجولة الخامسة يليه فريق سباهان الإيراني برصيد 10 نقاط ثم القوة الجوية العراقي، بسبع نقاط واخيراً اجمك الأوزبكي بدون نقاط.