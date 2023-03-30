الصقور تصطاد الغزلان وأربيل تقطع اسلاك الكهرباء في الدوري العراقي الممتاز

شفق نيوز/ أوقف فريق نادي اربيل زحف فريق نادي الكهرباء بعد تحقيقه الفوز بنتيجة 3-1 في مباراة مؤجلة من الجولة 21 للدوري العراقي الممتاز

انتهى الشوط الاول لاربيل بهدف دون رد سجل الهدف اوليل محمود خليل في الدقيقة 43، وفي الشوط الثاني سجل اربيل هدفه الثاني عن طريق حسن عاشور في الدقيقة 57 من عمر اللقاء، وفي الدقيقة 64 سجل شيركو كريم هدفه الثالث، وفي الدقيقة 77 جاء هدف التقليص للكهرباء عبر اللاعب علي جاسم.

وبهذه النتيجة رفع اربيل رصيده للنقطة 25 بالمركز الرابع عشر، وتجمد رصيد الكهرباء بالمركز الثالث برصيد 41 نقطة.

كما فاز فريق نادي القوة الجوية على ومضيفه فريق النجف بنتيجة 2-0 في مباراة مؤجلة من الجولة 20 للدوري العراقي الممتاز التي جرت بملعب النجف الدولي.

جاء هدف القوة الجوية في الدقيقة 54 من عمر اللقاء جاء بأقدام شريف عبد الكاظم، وبعد الهدف وبسبب الاعتراض بقوة من قبل مدرب فريق النجف عبد الغني شهد على مشرف اللقاء، قام حكم اللقاء بطرد المدرب عبد الغني بإشهار البطاقة الحمراء بوجهه وطرده خارج الملعب، وفي الدقيقة 90+5 عاد شريف عبد الكاظم ليسجل الهدف الثاني للقوة الجوية.

وبهذه النتيجة استعاد الجوية الصدارة برصيد 44 نقطة وتجمد رصيد النجف عند النقطة 30 بالمركز التاسع .