"الصقور" تشد الرحال لإيران لملاقاة سبهان اصفهان الإيراني

شفق نيوز/ غادر فريق نادي القوة الجوية، اليوم السبت، إلى إيران استعداداً لمواجهة نادي سبهان أصفهان الإيراني ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري أبطال آسيا.

وقال نائب رئيس النادي هيثم كاظم، لوكالة شفق نيوز إن "فريق القوة الجوية شد الرحال عصر اليوم متوجهاً إلى إيران استعداداً لمواجهة سبهان الإيراني".

وأوضح ان "الفريق يطمح بتعزيز نتائجه وتحقيق الفوز على منافسه الإيراني سيما وأن اللاعبين يتمتعون بدافع معنوي عال".

وبيّن كاظم أن "الإدارة وفرت كل متطلبات النجاح اللاعبين والكادر التدريبي للقوة الجوية".

وبدأ فريق نادي القوة الجوية العراقي مشواره الآسيوي أمام فريق سبهان اصفهان الايراني بتعادل ايجابي 2-2.

وكان فريق القوة الجوية عزز صدارته في دوري المحترفين برصيد 13 نقطة بعد تعادله في مباراته الاخيرة مع الشرطة.