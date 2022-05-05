"الصقور" تسعى لمصالحة جمهورها على حساب "الأنيق" وتوضح سبب خسارة الجولة الماضية

شفق نيوز / أعلن الكادر التدريبي لفريق القوة الجوية، يوم الخميس، استعداد "الصقور" لمواجهة نادي الطلبة في إطار مباريات الجولة 30 من الدوري الممتاز لكرة القدم، وفيما بيّن أن الفوز على "الانيق" مهم وله "نكهة خاصة" لإرضاء الجمهور وتحسين موقعه ، أكد ان خسارة الفريق في الجولة الماضية كانت بسبب "الجهد الآسيوي".

وقال المدرب المساعد لفريق القوة الجوية مثنى خالد في حديث لوكالة شفق نيوز إن "الفريق مستعد اليوم للقائه الجماهيري أمام الطلبة لحساب الجولة 30 من الدوري الممتاز، ويسعى لتحقيق الفوز وكسب نقاط المباراة ومصالحة الجمهور الجوي الوفي بعد خسارتنا غير المتوقعة أمام الديوانية في الجولة السابقة".

وأضاف خالد أن "نتيجة مباراتنا أمام الطلبة مهمة، وتأتي اهميتها من كونها (ديربي) جماهيري نسعى من خلاله للعودة الى سكة الانتصارات"، موضحاً بالقول "لقد حاولنا تأجيل مباراتنا أمام الديوانية في الجولة السابقة نظرا ًللجهد الكبير الذي تعرض له لاعبي الفريق في دوري أبطال آسيا لكن اتحاد الكرة أصر على اقامتها ما أدى الى خسارتنا".

واشار خالد إلى أن "المباراة اليوم أمام الطلبة ذات نكهة خاصة كونها جماهرية وكسب نقاطها في غاية الاهمية لنا لتحسين موقعنا، ولابد من تقديم مستوى جيد يليق بكرة الصقور لإمتاع جمهورنا الغفير الذي نتوقع حضوره اللقاء".

ويحتل القوة الجوية المركز الخامس بعد انتهاء الجولة 29 برصيد 48 نقطة وله ثلاث مباريات مؤجلة.

ويلاقي فريق القوة الجوية فريق الطلبة وصيف المتصدر برصيد 56 نقطة اليوم في الساعة العاشرة مساءً على ملعب الشعب الدولي لحساب الجولة 30 لدوري الكرة الممتاز.