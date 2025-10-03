الصقور تستنفر جمهورها في المحافظات.. حضور مجاني إلى كلاسيكو المدينة

شفق نيوز- بغداد

أصدر رئيس الهيئة الإدارية لنادي القوة الجوية معد بداي، مساء الجمعة، توجيهاً رسمياً وعاجلاً إلى رابطة المشجعين المركزية في بغداد، يتعلق بنقل جماهير النادي من المحافظات لحضور كلاسيكو يوم الأحد.

وبحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز، فإن "التوجيه يقضي بضرورة التنسيق الفوري والمشترك مع جميع روابط المشجعين في مختلف محافظات العراق، بهدف تنظيم عملية ترحال كبيرة ومجانية للجماهير، لنقلهم إلى العاصمة بغداد يوم الأحد القادم".

وأوضح البيان، أن "القرار يأتي لضمان حشد أكبر دعم ومؤازرة لفريق الصقور في مباراة الكلاسيكو المنتظرة ضد الغريم التقليدي نادي الزوراء".

ومن المقرر أن تُقام المباراة المرتقبة بين الغريمين على أرض ملعب المدينة الدولي، ضمن الجولة الرابعة لدوري النجوم.

وتسعى إدارة الجوية، من خلال هذه المبادرة، إلى ملء المدرجات بجمهورها في القمة الكروية الهامة.