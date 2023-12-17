الصقور تحلق منفردة بصدارة دوري نجوم العراق ونفط الوسط يتذيل الترتيب

شفق نيوز/ استعاد نادي القوة الجوية صدارة ترتيب اندية دوري نجوم العراق بعد انتهاء الجولة التاسعة برصيد 19 نقطة بفارق الاهداف عن ملاحقة الشرطة الذي يحتل مركز الوصافة بنفس الرصيد لكن يتخلف عنه بفارق الأهداف.

ويأتي نادي نفط ميسان ثالثاً برصيد 16 نقطة، ثم الزوراء رابعاً برصيد 15 نقطة، فنادي نوروز خامساً برصيد 14 نقطة، ثم الطلبة سادساً بنفس رصيد نوروز لكن يتخلف عنه بفارق الأهداف.

ويحتل النفط المركز السابع برصيد 13 نقطة ، ويأتي الحدود ثامناً برصيد 12 نقطة، وبنفس الرصيد يأتي نادي دهوك تاسعاً لكنه يتخلف عن الحدود بالأهداف.

وتمتلك خمسة اندية 10 نقاط لكنها تتفاوت بالمراكز حسب فارق الاهداف ، اذ يأتي الكرخ عاشراً ، يليه زاخو بالمركز الـ 11 ، ثم النجف بالمركز الـ 12 ، يليه اربيل بالمركز الـ 13 ، فالميناء بالمركز الـ 14.

في حين جمعا ثلاثة اندية تسع نقاط لكنها تتفاوت بالمراكز حسب فارق الأهداف ، ويأتي نفط البصرة بالمركز الـ 15 ، يليه القاسم بالمركز الـ 16 ، ثم كربلاء بالمركز الـ 17 ، بينما يأتي الكهرباء بالمركز الـ 18 برصيد ثماني نقاط ، وامانة بغداد بالمركز الـ 19 ويمتلك سبع نقاط، وأخيرا نادي نفط الوسط بالمركز الـ 20 برصيد 4 نقاط.

وأعلنت لجنة المسابقات في دوري نجوم العراق، عن تغيير مواعيد مباريات الجولة العاشرة إلى يوم الثلاثاء الموافق 19 كانون الأول لتزامنها مع انتخابات مجالس المحافظات التي ستقام يوم غدٍ الاثنين.