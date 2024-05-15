الصقور تحلق بصدارة "النجوم" والقيثارة تواصل الملاحقة

شفق نيوز/ استعاد فريق القوة الجوية، صدارة دوري نجوم العراق برصيد 62 نقطة بعد انتهاء منافسات الجولة الـ 28.

وتراجع فريق الشرطة للمركز الثاني برصيد 61 نقطة، يليه فريق الزوراء ثالثا برصيد 55 نقطة، بينما حافظ زاخو على المركز الرابع برصيد 48 نقطة رغم تعادله امام الكرخ في زاخو.

وجاء فريق النجف بالمركز الخامس برصيد 46 نقطة، ثم فريق دهوك سادسا برصيد 44 نقطة، ونوروز سابعاً برصيد 41 نقطة ، ثم فريق النفط ثامناً برصيد 38 نقطة، يليه الحدود بالمركز التاسع بنفس رصيد النفط بفارق الأهداف، يليه فريق نفط ميسان عاشرا برصيد 37 نقطة، ثم فريق الطلبة بالمركز الـ 11 برصيد 34 نقطة، وفريق الكهرباء بالمركز الـ 12 برصيد 32 نقطة ، وبنفس رصيد الكهرباء يأتي فريق الميناء بالمركز الـ 13.

وحلّ فريق كربلاء بالمركز الـ 14 برصيد، 29 نقطة، يليه فريق اربيل بالمركز الـ 15 برصيد 27 نقطة ، فالكرخ بالمركز الـ 16 برصيد 26 نقطة، وفريق نفط البصرة بالمركز الـ 17 برصيد 25 نقطة، ثم فريق القاسم بالمركز الـ 18 برصيد 19 نقطة، يليه فريق امانة بغداد بالمركز الـ 19 برصيد 18 نقطة، واخيراً فريق نفط الوسط في المركز الأخير برصيد 12 نقطة.