"الصقور" تحلق بصدارة الدوري الممتاز بعد ثنائية في مرمى زاخو

شفق نيوز / عزز نادي القوة الجوية، اليوم الجمعة، صدارته للدوري الممتاز لكرة القدم بعد تحقيق الفوز على مضيفه نادي زاخو بنتيجة 2-0.

وتمكن فريق القوة الجوية من افتتاح التسجيل في مرمى الفريق المضيف في الدقيقة 28 عن طريق اللاعب مهند عبد الرحيم، وفي الدقيقة 85 سجل فريق القوة الجوية هدفه الثاني عبر المحترف كريس موغالو.

وبهذه النتيجة عزز فريق القوة الجوية من صدارته للدوري بعد ان رفع رصيده للنقطة 38، وتجمد رصيد زاخو عند النقطة 21 بالمركز الثاني عشر.