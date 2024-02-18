الصقور تحلق بالصدارة والشرطة وصيفاً مع تعثر للنوارس بعد انتهاء الجولة الـ 14 من الدوري

شفق نيوز/ انفرد فريق القوة الجوية بصدارة دوري نجوم العراق لكرة القدم بعد انتهاء الجولة الـ 14، برصيد 36 نقطة بفارق أربع نقاط عن اقرب منافسه الشرطة برصيد 32 نقطة.

وبنهاية الجولة الـ 14، ابتعد الزوراء عن دائرة المنافسة على الصدارة بعد خسارته امام كربلاء بهدف وحيد.

ورغم الخسارة ظل الزوراء محتفظاً بالمركز الثالث برصيد 24 نقطة، بينما قفز فريق النفط للمركز الرابع برصيد 21 نقطة، وجاء دهوك خامسا بنفس رصيد النفط لكن بفارق الاهداف.

وحصلت ثلاثة اندية على 20 نقطة، وبحسب فارق الأهداف جاء نوروز سادسا، والطلبة سابعا والحدود ثامناً ، بينما حل نفط ميسان بالمركز التاسع برصيد 19 نقطة، وبنفس النقاط جاء فريق زاخو عاشرا بفارق الأهداف، ثم نفط البصرة بالمركز الـ 11 برصيد 17 نقطة.

وحلّ الكهرباء بالمركز الـ 12 برصيد 16 نقطة، وبنفس الرصيد حل الميناء بالمركز الـ 13 بفارق الاهداف عن الكهرباء، وجاء اربيل بالمركز الـ 14 برصيد 13 نقطة ، وبنفس الرصيد جاء فريق النجف بالمركز الـ 15 بفارق الاهداف، وحل بالمركز الـ 16 فريق كربلاء برصيد 13 نقطة.

وحصلت 3 فرق على 12 نقطة لكن بفارق الأهداف جاء الكرخ بالمركز الـ 17، والقاسم بالمركز الـ 18 ، وامانة بغداد بالمركز الـ 19 ، وجاء فريق نفط الوسط بالمركز الأخير برصيد 6 نقاط.