"الصقور" تحقق الفوز على نوروز في دوري نجوم العراق

شفق نيوز/ تمكن فريق نادي القوة الجوية، يوم الخميس، من تحقيق الفوز على ضيفه فريق نوروز في انطلاق منافسات الجولة الثالثة لدوري نجوم العراق لكرة القدم.

وجرت المباراة في ملعب الكوت عند الساعة الثالثة عصراً وانتهت بنتيجة 2-1.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل الإيجابي 1-1، سجل فريق القوة الجوية أولاً من ركلة جزاء نفذها أيمن حسين بنجاح في الدقيقة السادسة، وتمكن فريق نوروز من تعديل النتيجة في الوقت الإضافي عند الدقيقة 45+5 عن طريق اللاعب محمد سامي.

وفي الشوط الثاني سجل القوة الجوية هدفه الثاني في الدقيقة 53 عن طريق علي جاسم.