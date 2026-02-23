الصقور تتمسك بصدارة "النجوم" وصراع الهبوط يحتدم بين 4 أندية

شفق نيوز- بغداد

أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم ، يوم الاثنين عن تحديد يوم الخميس المقبل ، الموافق 26 شباط الجاري، موعداً لانطلاق منافسات الجولة 20 من دوري نجوم العراق.

وتمسك فريق القوة الجوية بصدارة الترتيب بعد انتهاء الجولة الـ 19 برصيد 43 نقطة، يليه الشرطة بالوصافة برصيد 38 نقطة وبنفس الرصيد الكرمة بالمركز الثالث بفارق المواجهات المباشرة، في حين حل أربيل بالمركز.

وفي المقابل، تتصارع أربعة فرق للهروب من المراكز الخطرة بعد انتهاء الجولة الـ19، وقفز الكهرباء الى المركز الـ 17 برصيد 18 نقطة، بينما تراجع نفط ميسان الى المركز الـ 18 برصيد 16 نقطة، وبقى النجف بالمركز الـ 19 برصيد 10 نقاط، وأخيراً القاسم بالمركز الـ 20 برصيد نقطتين فقط.