سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

الصقور تتعاقد مع محترف نيجيري وتلاقي اربيل في السليمانية

Category: ريـاضة

Date: 2021-09-07T10:32:23+0000
الصقور تتعاقد مع محترف نيجيري وتلاقي اربيل في السليمانية

شفق نيوز/ أعلنت الهيئة الادارية لنادي القوة الجوية الرياضي، يوم الثلاثاء، عن تعاقدها مع مهاجم نيجيري لتمثيل فريقها الكروي لموسم واحد.

وقال المنسق الاعلامي للفريق علاء محمد لوكالة شفق نيوز، إن إدارة الصقور تعاقدت مع المحترف الافريقي من نيجيريا اللاعب ايدو موزيس قادماً من نادي المقاولون العرب المصري لتمثيل الصقور لموسم كروي واحد، مبيناً أن موزيس سيكون متواجداً بتدريبات الفريق في العاصمة بغداد خلال الايام القليلة المقبلة.

وأوضح أن فريق القوة الجوية سيجري اليوم، آخر وحدة تدريبية له في المعسكر التدريبي الذي اقيم له في السليمانية ، لافتاً إلى أن الفريق سيلاقي في ختام معسكره فريق نادي اربيل وديا عصر اليوم، وسيشد الرحال للعودة الى بغداد يوم غد الثلاثاء

وكانت الهيئة الادارية لنادي القوة الجوية الرياضي (الصقور) تعاقدت مع المدافع الغاني ويلسون أكاكبو لتمثيل الفريق في الاستحقاقات المقبلة، والذي التحق الأحد الماضي بالمعسكر التدريبي للصقور المقام في محافظة السليمانية.

related

أربيل يفتقد خدمات 7 لاعبين في لقائه أمام الجوية

Date: 2021-01-15 21:03:19
أربيل يفتقد خدمات 7 لاعبين في لقائه أمام الجوية

القوة الجوية يهزم اربيل بثلاثية نظيفة

Date: 2021-01-17 14:55:28
القوة الجوية يهزم اربيل بثلاثية نظيفة

اربيل يخطف ثلاث نقاط على حساب الحدود في دوري الكرة الممتاز

Date: 2021-07-02 16:10:32
اربيل يخطف ثلاث نقاط على حساب الحدود في دوري الكرة الممتاز

جائحة كورونا تخيّم على قمة الزوراء والجوية

Date: 2020-11-23 06:51:02
جائحة كورونا تخيّم على قمة الزوراء والجوية

"وفاء للعريق".. لاعب عراقي يجدد عقده مع القوة الجوية دون مقابل مادي (صور)

Date: 2021-08-08 15:09:45
"وفاء للعريق".. لاعب عراقي يجدد عقده مع القوة الجوية دون مقابل مادي (صور)

أربيل يفسخ عقد محترفه البرازيلي فرناندو

Date: 2019-11-13 14:10:56
أربيل يفسخ عقد محترفه البرازيلي فرناندو

مباراة مؤجلة تضع الجوية في قمة الدوري الممتاز

Date: 2021-05-07 21:07:54
مباراة مؤجلة تضع الجوية في قمة الدوري الممتاز

الجوية يعزز صدارته في افتتاح المرحلة الثانية لدوري الكرة الممتاز

Date: 2021-02-23 13:15:14
الجوية يعزز صدارته في افتتاح المرحلة الثانية لدوري الكرة الممتاز