الصقور تتعاقد مع محترف نيجيري وتلاقي اربيل في السليمانية

شفق نيوز/ أعلنت الهيئة الادارية لنادي القوة الجوية الرياضي، يوم الثلاثاء، عن تعاقدها مع مهاجم نيجيري لتمثيل فريقها الكروي لموسم واحد.

وقال المنسق الاعلامي للفريق علاء محمد لوكالة شفق نيوز، إن إدارة الصقور تعاقدت مع المحترف الافريقي من نيجيريا اللاعب ايدو موزيس قادماً من نادي المقاولون العرب المصري لتمثيل الصقور لموسم كروي واحد، مبيناً أن موزيس سيكون متواجداً بتدريبات الفريق في العاصمة بغداد خلال الايام القليلة المقبلة.

وأوضح أن فريق القوة الجوية سيجري اليوم، آخر وحدة تدريبية له في المعسكر التدريبي الذي اقيم له في السليمانية ، لافتاً إلى أن الفريق سيلاقي في ختام معسكره فريق نادي اربيل وديا عصر اليوم، وسيشد الرحال للعودة الى بغداد يوم غد الثلاثاء

وكانت الهيئة الادارية لنادي القوة الجوية الرياضي (الصقور) تعاقدت مع المدافع الغاني ويلسون أكاكبو لتمثيل الفريق في الاستحقاقات المقبلة، والذي التحق الأحد الماضي بالمعسكر التدريبي للصقور المقام في محافظة السليمانية.