الصقور تتعادل مع طلائع الجيش المصري والقيثارة تخسر أمام أولمبي الفراعنة

شفق نيوز- بغداد

خاض فريق القوة الجوية، يوم السبت، مباراة ودية أمام مضيفه طلائع الجيش المصري، انتهت بالتعادل الإيجابي بنتيجة 2-2، وذلك في إطار تحضيراته لانطلاق دوري نجوم العراق للموسم 2025-2026 .

المباراة التي أقيمت مساء اليوم على ملعب نادي الجيش المصري، انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي من دون اهداف، وفي الشوط الثاني، تمكن كل فريق من تسجيل هدفين، حيث سجل هدفي القوة الجوية كل من هيثم الجويني ومحمد جواد.

وفي مباراة تجريبية ثانية أقيمت في مصر أيضاً، خسر فريق الشرطة العراقي أمام المنتخب الأولمبي المصري بنتيجة 2-1، وسجل هدف الشرطة الوحيد اللاعب سالم أحمد.

وتأتي هذه المباريات ضمن استعدادات فريقي القوة الجوية والشرطة لخوض غمار دوري نجوم العراق، بالإضافة إلى تحضيرات الشرطة للمشاركة في دوري أبطال آسيا للنخبة.