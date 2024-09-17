الصقور بالزي الأزرق الكامل أمام التين أسير التركمانستاني

شفق نيوز/ أقيم اليوم الثلاثاء المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة القوة الجوية وضيفه التن اسير في ملعب المدينة ببغداد.

وسيرتدي الصقور الزي الأزرق الكامل أمام التين أسير التركمانستاني الذي سيرتدي الزي الأبيض.

ويواجه فريق القوة الجوية غدا الأربعاء فريق التين أسير التركمانستاني في الجولة الأولى لدوري أبطال آسيا 2.

ويلاقي فريق القوة الجوية لكرة القدم العراقي، ضيفه فريق التين أسير التركمانستاني في الساعة التاسعة مساء، على ملعب المدينة الدولي في العاصمة العراقية بغداد، ضمن الجولة الأولى لدوري أبطال آسيا 2.

وكان فريق القوة الجوية الكروي، انهى معسكره التدريبي الأخير في مدينة أنطاليا التركية والذي استمر لمدة أسبوعين تحضيراً لبطولة أبطال آسيا 2 ودوري نجوم العراق.