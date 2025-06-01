الصفقة الأولى في أولد ترافورد.. مانشستر يونايتد يظفر بخدمات البرازيلي كونيا

شفق نيوز/ أعلن مانشستر يونايتد الإنجليزي، اليوم الأحد، تعاقده رسمياً مع المهاجم البرازيلي ماتيوس كونيا، قادماً من صفوف وولفرهامبتون، في خطوة تهدف لتعزيز القوة الهجومية للفريق.

وجاء في البيان الصادر عن النادي أن "مانشستر يونايتد توصل إلى اتفاق نهائي مع وولفرهامبتون لضم الدولي البرازيلي ماتيوس كونيا"، مؤكداً أن "الجماهير والإدارة تتطلّع للترحيب باللاعب في ملعب أولد ترافورد، فور استكمال إجراءات تصريحه للعمل في إنجلترا".

كونيا، البالغ من العمر 26 عامًا، يمتلك سجلًا حافلًا على المستوى المحلي والدولي؛ إذ خاض 13 مباراة مع المنتخب البرازيلي، كما شارك في 270 مباراة مع أندية إنجليزية وأوروبية في كل من ألمانيا، إسبانيا، وسويسرا، وسجّل خلالها 72 هدفًا.

وخلال فترته مع وولفرهامبتون، قدّم كونيا أداءً لافتًا، مسجلاً 33 هدفًا في 92 مباراة على مدى موسمين ونصف، ما جذب أنظار "الشياطين الحمر" لضمه كأول خطوة في مشروعهم الجديد للموسم الكروي 2025-2026.