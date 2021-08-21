"الصفاقسي" يعلن رسمياً ضم العراقي حسين علي

شفق نيوز/ أعلن نادي "الصفاقسي" التونسي، يوم السبت، التعاقد بشكل رسمي مع الدولي العراقي حسين علي الساعدي، الذي أمضى لموسمين لمصلحة فريق عاصمة الجنوب.

وسبق لحسين علي، اللعب في القوة الجوية وأمانة بغداد، ثم انتقل في موسم 2013-2014 إلى الزوراء، ليظل في صفوفه حتى 2018، قبل الرحيل لنادي قطر.

يشار إلى أن حسين علي (25 عامًا) والذي يشغل مركز صانع الألعاب، حل الخميس الماضي بتونس قادمًا من إسبانيا، وخضع مباشرة للاختبار الطبي، الذي كلل بالنجاح.