الصراع يشتد على القمة.. زاخو يتصدر بختام المرحلة الأولى وديالى في آخر القائمة

شفق نيوز/ شهد انتهاء المرحلة الأولى من منافسات دوري نجوم العراق لكرة القدم، تصدر فريق نادي زاخو ترتيب فرق الدوري برصيد 38 نقطة وفقا للنتائج التي رصدها مراسل وكالة شفق نيوز.

وحل فريق الزوراء بالمركز الثاني برصيد 36 نقطة ثم فريق الشرطة بالمركز الثالث برصيد 35 نقطة، وفريق دهوك رابعا برصيد 34 نقطة، وبنفس رصيد دهوك جاء القوة الجوية بالمركز الخامس بفارق المواجهات.

كما حل فريق الطلبة بالمركز السادس برصيد 33 نقطة، ثم فريق القاسم بالمركز السابع برصيد 28 نقطة، وبنفس رصيد القاسم جاء أربيل بالمركز الثامن لكن بفارق المواجهات.

وجاء فريق النفط بالمركز التاسع برصيد 27 نقطة، وجاء فريق نوروز بالمركز العاشر برصيد 26 نقطة، وبنفس رصيد نوروز جاء فريق نفط ميسان بالمركز 11 بفارق المواجهات، وحل النجف بالمركز 12 برصيد 25 نقطة، ثم فريق الكرمة بالمركز 13 برصيد 24 نقطة.

‏وجاء فريق الكهرباء بالمركز 14 برصيد 23 نقطة، يليه الكرخ بالمركز 15 برصيد 22 نقطة، ثم الميناء بالمركز 16 برصيد 20 نقطة، وبنفس رصيد الميناء جاء نفط البصرة بالمركز 17 بفارق المواجهات، ثم فريق كربلاء بالمركز 18 برصيد 15 نقطة، يليه فريق الحدود بالمركز 19 برصيد 10 نقاط، وأخيرا فريق ديالى بالمركز العشرين برصيد 9 نقاط.