الصراع يشتد.. بورصة انتقالات دوري نجوم العراق تشتعل قبل انتهاء الموسم

شفق نيوز/ بدأت إدارات الأندية العراقية، مفاتحة نجوم أندية أخرى لضمها في فرقها الكروية، حيث من المتوقع أن تشهد الأندية العراقية ولا سيما الجماهيرية هجرة نجومها، لتبادل الأدوار وتشتعل بورصة الانتقالات من الآن، قبل انتهاء دوري نجوم العراق لكرة القدم.

وقدمت أندية الطلبة والجوية والكرمة عروضاً رسمية لقائد منتخبنا الوطني ونادي الزوراء جلال حسن، والكرمة هو الأقرب لضمه لفريقهم في الموسم المقبل.

وبدأت إدارة نادي القوة الجوية مفاوضاتها مع لاعب نفط ميسان ديمي داودا، ولاعب النجف محمد صالح، لتمثيل الصقور في الموسم المقبل.

وأصبح لاعب منتخب الأردن إبراهيم سعادة، لاعباً في صفوف نادي الكرمة الموسم المقبل بعد اتمام الاتفاق رسمياً.

بينما تلقى قائد نادي دهوك يانيك زاكري (34 سنة)، عرضين من القوة الجوية والشرطة لتمثيل أحدهما في الموسم الكروي المقبل.

أما حارس مرمى زاخو علي كاظم، فوصل إلى محادثات متقدمة مع نادي الزوراء من أجل تمثيل النوارس في الموسم المقبل.

ويسعى نادي الشرطة لضم لاعب المنتخب الأردني يزن النعيمات، لصفوف فريقه الكروي في الانتقالات الصيفية لدوري نجوم العراق بموسمه الجديد.

فيما تجري إدارة الشرطة اتصالات متقدمة مع قائد دهوك هارون أحمد، من اجل ضمه لفريقها الكروي، كما تفاوضت إدارة الشرطة مع قائد فريق نوروز محمد دلاور، من أجل الانضمام للفريق الأخضر في الموسم المقبل.

بينما قدم نادي الزوراء عرضاً رسمياً لاعب الشرطة أحمد فرحان للتوقيع والانضمام لصفوف الفريق الأبيض في الموسم المقبل، فيما يسعى الميناء أيضاً لضم اللاعب ذاته.

وفاتحت إدارة نادي الكرمة لاعب الزوراء كاظم رعد، لتمثيل فريقها في الموسم المقبل ومازالت المفاوضات جارية لضمه.

وتسعى إدارة الصقور بقوة لعودة ثنائي الوسط محمد علي عبود، لاعب زاخو وكرار نبيل، لاعب الزوراء لفريقهم السابق في الموسم القادم.

وأكد المدافع البرازيلي جيفرسون باهيا، بأنه لن يجدد مع الكرمة للموسم القادم وهناك عرضين من أندية دوري نجوم العراق من نادي القوة الجوية ونادي نوروز للظفر بخدمات اللاعب.

وأخيراً يغادر المحترف التونسي يوسف بن سودة، فريقه الحالي أربيل، وينضم إلى نادي الرفاع البحريني في الموسم المقبل.