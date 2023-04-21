الصراع يحتدم بين الميناء وديالى على الظفر بلقب دوري الدرجة الأولى

شفق نيوز/ احتدم الصراع بين فريقي الميناء وديالى للظفر بلقب دوري الدرجة الاولى المؤهل للدوري الممتاز لكرة القدم.

ويتصدر الميناء المنافسات بعد فوزه اليوم بالمجموعة الثانية برصيد 40 نقطة يلاحقه ديالى برصيد 39 نقطة، واسفرت نتائج اليوم عن فوز فريق نادي الميناء على فريق نادي عفك 3 – 0 ، وفوز فريق نادي ديالى على فريق نادي الجولان بنتيجة 3 – 2 ، وفوز فريق نادي الكوفة على فريق نادي السماوة بنتيجة 2 – 1.

كما تعادل فريق نادي الناصرية مع فريق نادي الصليخ بنتيجة 2 – 2 ، وتعادل فريق نادي المرور مع فريق نادي المصافي سلبياً 0 – 0، وتعادل فريق نادي الشرقاط مع فريق نادي الحسين بنتيجة 0 – 0.