الصراع على أشده لحسم المشاركة في المنافسات المقبلة لكأس سوبر العراق

شفق نيوز - بغداد

ما زالت ملامح الفرق المتأهلة لبطولة كأس السوبر العراقي، في افتتاح الموسم القادم 2026 بمشاركة 6 فرق، لم تتضح بعد، إذ سيكون الصراع على أشده للدخول في المنافسات المقبلة للبطولة.

وبحسب مراسل وكالة شفق نيوز، فستكون الفرق الأربعة الأولى في دوري نجوم العراق للموسم 2024-2025، بالإضافة إلى بطل ووصيف كأس العراق سيشاركون أيضاً في المنافسات المقبلة.

ولفت إلى أنه في حال كان بطل أو وصيف الكأس من ضمن الأربعة الأوائل فسيتم دخول صاحب المركز الخامس في الدوري.

بينما اذا كان بطل الكأس والوصيف من ضمن الأربعة الأوائل فسيتم إدخال صاحبي المركز الخامس والسادس من الدوري.

وتتنافس ثمانية فرق على بطولة كأس العراق، وهي كل من زاخو، نوروز، الطلبة، الشرطة، دهوك، الميناء، النجف، القوة الجوية، وأخيراً الزوراء الذي يعتبر أكثر فريق حقق كأس السوبر العراقي بخمس مرات.