الصديقية إلى نهائي دوري اندية العراق لكرة الطائرة الشاطئية

شفق نيوز/ تمكن فريق نادي "الصديقية" من اجتياز فريق نادي "بسطاملي" بشوطين دون مقابل (21-18) (21-18) ليتأهل للمباراة النهائية من بطولة دوري أندية العراق للكرة الطائرة الشاطئية.

وتتواصل المنافسات لليوم الثالث، اذ اسفرت نتائج ختام دور ربع النهائي من دوري أندية العراق للكرة الطائرة الشاطئية الجارية احداثها في الملعب الشاطئي بالعاصمة بغداد عن تغلب فريق المقدادية على فريق مصافي الشمال بشوطين لشوط وحيد بواقع (21-18) (16-21) (15-13).

وفاز فريق سنجار على فريق الهاشمية بشوطين مقابل شوط واحد بواقع (25-23) (17-21) (17-15) .

بينما كانت نتائج اليوم الاول، فوز الشطرة على الطوز في المباراة الافتتاحية بشوطين دون رد، وحقق جنوب الموصل فوزاً مهماً على نينوى بشوطين دون مقابل وفاز نفط ميسان على الكوفة بالنتيجة ذاتها .