الصدر يدعو الحكومة العراقية الى دعم منتخب الشباب

شفق نيوز/ دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، يوم الاحد، الحكومة العراقية الى دعم منتخب الشباب الفائز في بطولة غرب آسيا، مؤكداً أنه يمثل "مستقبل الكرة العراقية".

وقال الاتحاد العراقي لكرة القدم في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن الصدر استقبل، اليوم، منتخب الشباب والملاكين التدريبي والإداري في مدينة النجف، مبيناً أن الصدر هنأ المنتخب بهذا الإنجاز، ودعا اللاعبين إلى بذل الغالي والنفيس مستقبلاً من أجل اسم العراق ورفعته.

وأضافَ الصدر خلال حديثه للاعبين والكادر، وفق البيان: تابعت بعض مبارياتكم في تلك البطولة وسُررت وأنا أرى حجم التكاتف مابين الجميع، بالإضافة إلى روح المواطنة التي تحلى بها المنتخب العراقي.

ودعا الصدر، الحكومة العراقية لدعم هذا المنتخب كونه يشكل مستقبل الكرة العراقية.

من جانبه، قدمَ عضو اتحاد الكرة، مشرف المنتخب، محمد ناصر، شكره الجزيل للصدر على هذه الالتفاتة، بينما عبّر مدرب المنتخب الشبابي عماد محمد، عن سعادته بحفاوة الاستقبال للمنتخب من قبل الصدر، واهتمامه بالرياضة وكرة القدم، خصوصاً في هذه الفترة.