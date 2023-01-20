الصدر يجري اتصالاً هاتفيًا مع لاعبي المنتخب الوطني العراقي

شفق نيوز/ أجرى زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، يوم الجمعة، اتصالاً هاتفيًا مع لاعبي المنتخب الوطني المتوج بكأس خليجي 25.

وذكر المكتب الخاص للصدر في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "الصدر أجرى تصالاً هاتفيًا مع لاعبي المنتخب الوطني العراقي وكذلك مع رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم عدنان درجال ونائبه الكابتن يونس محمود ومحافظ البصرة أسعد العيداني".

وتقدّم الصدر من خلال الاتصال بـ"التهنئة والتبريك بفوز المنتخب العراقي لكرة القدم بكأس (الخليج العربي) في دورته الخامسة والعشرين التي أقيمت في العراق".

وتابع البيان، ان "الصدر تقدم بالشكر للجهود المبذولة لإنجاح هذا العرس الكروي، كما شكر أهالي محافظة البصرة الفيحاء على حفاوة الضيافة والاستقبال للضيوف الكرام الذي حلوا في أرض البصرة".

وتوج منتخب العراق الوطني بلقب بطولة كأس خليجي 25 البصرة بعد تحقيقه الفوز على نظيره العُماني بنتيجة 3-2 في المباراة النهائية التي جرت، مساء امس الخميس، في ملعب البصرة الدولي.