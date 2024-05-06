الصدارة للشرطة وصراع حاد في مراكز الهبوط بدوري النجوم

شفق نيوز/ تصدر فريق الشرطة ترتيب فرق دوري نجوم العراق لكرة القدم بعد انتهاء الجولة 26 برصيد 57 نقطة، رغم تعادله مع فريق نوروز 4-4 في آخر مواجهاته.

وبقي فريق الجوية بالوصافة، رغم الفوز في اللحظات الأخيرة على الكرخ 1-0، برصيد 56 لكن لديه مباراة مؤجلة.

وجاء الزوراء ثالثا برصيد 49 نقطة، وزاخو رابعاً بـ46 نقطة، ثم النجف خامساً 43 نقطة، ودهوك سادساً 40 نقطة.

كما حل نوروز سابعاً برصيد 38 نقطة، والنفط ثامناً بـ37 نقطة، ثم الحدود تاسعاً 37 نقطة ، ونفط ميسان عاشراً 36 نقطة.

وحافظ الطلبة على المركز 11، رغم أن لديه مباريات مؤجلة برصيد 34 نقطة، ثم الميناء بالمركز 12 بـ30 نقطة، وحل الكهرباء بالمركز 13 بـ28 نقطة، يليه كربلاء بالمركز 14 بـ25 نقطة، ثم الكرخ 15 بـ24 نقطة، يليه أربيل 16 بـ23 نقطة.

وفي المراكز المهددة بالهبوط، جاء نفط البصرة بالمركز 17 برصيد 22 نقطة، والقاسم بالمركز 18 برصيد 18 نقطة، ثم أمانة بغداد بالمركز 19 بـ17 نقطة، وأخيراً نفط الوسط برصيد 12 نقطة.