الصحف الكويتية تتغنى بـ"الأزرق الشجاع"

شفق نيوز/ واصلت وسائل الإعلام الكويتية تغطيتها للمباراة التي جمعت المنتخب الكويتي مع أسود الرافدين والتي انتهت بفوز الأخير بهدفين مقابل هدف واحد في إطار استعدادات المنتخبين لتصفيات كأس العالم في قطر وأُمم آسيا في الصين.

وكتبت صحيفة الأنباء في عددها الصادر اليوم الخميس 28-1-2021 ان "الأزرق" يتعثّر في تجربته الودية أمام العراق.

"وللمرة الثانية يَخفق منتخبنا «الأزرق» في تجاربهِ الودية، وخَسر هذه المرة أمام منتخب العراق 1-2 في المباراة التي جمعتهما أمس على استاد «جذع النخلة» في مدينة البصرة، رغم أنه قدمَ عرضًا مشرفًا، لكنهُ خَسر في الدقائق العشر الأخيرة"، تقول "الأنباء".

وأشارت إلى اقتراب بدر المطوع، من عمادة لاعبي العالم الذين خاضوا أكبر عدد من المباريات الدولية بعد أن شارك أمس أمام المنتخب العراقي، ليصل إلى المباراة رقم 180 متساويًا مع اللاعب العُماني أحمد كانو.

يذكر أن عمادة لاعبي العالم مسجلة باسم اللاعب المصري أحمد حسن بـ 184 مباراة دولية.

وتناولت صحيفة الراي في صفحتها الرياضية :«الأزرق» الشجاع... يسقط في البصرة.

سقط منتخب الكويت أمام نظيره العراقي 1-2 في الدقائق الأخيرة من اللقاء الودي الدولي لكرة القدم الذي جمعهما، أمس، على استاد «جذع النخلة» في مدينة البصرة. تقدم «الأزرق» عَبرَ عيد الرشيدي (22)، قبل أن يقلب «أسود الرافدين» النتيجة بهدفي محمد داود (74) وأيمن حسين (89 من ركلة جزاء). ويستعد منتخب الكويت لمواجهتي إستراليا والأردن في مارس المقبل ضَمنَ التصفيات المشتركة لكأس العالم 2022 في قطر وكأس آسيا 2023 في الصين، فيما يتحضر «أسود الرافدين» للقاء هونك كونك في التصفيات ذاتها.

أما صحيفة الجريدة فذكرت في عنوانها على الصفحة الرياضية :

منتخب الكويت يثير حماسًا عاطفيًا نادرًا بَينَ العراقيين

وما يزال حضور الوفد الكويتي الرياضي في البصرة يثير حماسا عاطفيًا نادرًا لدى الرأي العام العراقي، لليوم الثالث على التوالي.

وذكرت صحيفة القبس أن مباراة العراق والكويت اُقيمت بدعوةٍ من وزارةِ الشبابِ والرياضةِ العراقية استعدادًا لاستضافة مدينة البصرة بطولة كأس الخليج العربي المقبلة «خليجي 25» فضلًا عن استعدادات المنتخبين لاستئناف تصفيات كأسي العالم وآسيا المشتركة. وأن المنتخبين تقابلا في السابق (39) مرة في تاريخهم حيثُ فاز المنتخب العراقي (16) مرة بينما فاز المنتخب الكويتي (14) مرة وتعادلا تسع مرات.