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الصحة تعلن موقف لاعبي العراق وطاجيكستان من فيروس كورونا

Category: ريـاضة

Date: 2021-05-24T08:26:39+0000
الصحة تعلن موقف لاعبي العراق وطاجيكستان من فيروس كورونا

شفق نيوز/ أعلنت دائرة صحة البصرة، اليوم الاثنين، أن نتائج فحوصات فيروس كورونا جاءت سلبية للمنتخبين العراقي والطاجيكستاني.

أعلن ذلك مدير قسم العمليات والخدمات الطبية المتخصصة وطب الطوارئ في دائرة صحة البصرة نديم رحيم شياع، عبر بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، مبيناً أن الدائرة أجرت مسحات لوفدي المنتخبين الطاجيكستاني والعراقي وجاءت النتائج سلبية.

وأضاف أن الدائرة كثفت جهودها الطبية وجهزت كافة المستلمزات الاحترازية قبيل المباراة الدولية الودية بين منتخبي العراق وطاجيكستان والتي ستجري اليوم في الساعة السابعة والنصف مساءً على ملعب الفيحاء (10) آلاف متفرج في مدينة البصرة الرياضية.

وأضاف شياع: انه بناءً على توصيات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية بشأن جائحة كورونا فان المباراة ستقام بدون جمهور.

وعقد صباح امس الأحد، المؤتمر الفني لمباراة المنتخب العراقي لكرة القدم أمام منتخب طاجيكستان في اللقاء الودي الذي سيقام اليوم على ملعب الفيحاء، ضمن تحضيرات المنتخبين للتصفيات الآسيوية المزدوجة.

وبحسب المؤتمر الذي حضره مراسل وكالة شفق نيوز؛ ان المنتخب العراقي سيرتدي الزي الأبيض الكامل، بينما سيرتدي حارس مرماه الزي الاسود الكامل، وسيرتدي منتخب طاجيكستان الزي الأحمر الكامل، بينما سيرتدي حارس مرماهم اللون الازرق.

وتم الاتفاق في المؤتمر الفني على إجراءات البروتوكول الصحي المعتمدة قبل المباراة للاعبي المنتخبين، وكذلك للملاكات التدريبية، بينما ستكون التبديلات المتاحة في المباراة ست مرات، وعلى ثلاث فترات.

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