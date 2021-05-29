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الصحة العراقية تعلن نتائج فحوصات كورونا للاعبي النيبال

Category: ريـاضة

Date: 2021-05-29T11:29:53+0000
الصحة العراقية تعلن نتائج فحوصات كورونا للاعبي النيبال

شفق نيوز/ أعلنت دائرة صحة البصرة جنوبي العراق، يوم السبت، عن نتائج فحوصات فيروس كورونا (كوفيد-19) للمنتخب النيبالي بكرة القدم.

وقال مدير قسم العمليات والخدمات الطبية المتخصصة وطب الطوارئ في دائرة صحة البصرة نديم رحيم، في بيان ورد غلى وكالة شفق نيوز، إن الدائرة أجرت مسحات لوفد المنتخب النيبالي وجاءت النتائج سلبية ولاتوجد اصابات.

وأوضح أن الدائرة كثفت جهودها الطبية وجهزت المستلزمات الاحترازية قبل المباراة الدولية الودية بين منتخبي العراق والنيبال التي ستجري مساء اليوم في الساعةِ السابعة والنصف على ملعب الفيحاء (10) آلاف متفرج في مدينة البصرة الرياضية.

ووصل وفد منتخب النيبال بكرة القدم، الأربعاء الماضي، إلى مطار البصرة الدولي لمواجهة المنتخب العراقي ودياً اليوم ضمن تحضيراتهما للتصفيات الآسيوية المزدوجة والتي ستستأنف بداية الشهر المقبل.

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