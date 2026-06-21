الصحافة الفرنسية تحذر من 5 لاعبين عراقيين: قادرون على صناعة الفارق

شفق نيوز- باريس

سلّطت وسائل الإعلام الفرنسية الضوء على عدد من لاعبي المنتخب العراقي، معتبرةً إياهم أبرز مصادر الخطورة التي قد تهدد المنتخب الفرنسي في المواجهة المرتقبة بين المنتخبين، عند الساعة الثانية عشرة منتصف ليل الاثنين/الثلاثاء، ضمن منافسات المجموعة التاسعة في كأس العالم 2026.

ووضعت الصحافة الفرنسية كلاً من أيمن حسين، وزيدان إقبال، وميرخاس دوسكي، وإبراهيم بايش، وأمير العماري، ضمن قائمة أبرز اللاعبين القادرين على صناعة الفارق مع "أسود الرافدين"، وذلك بعد المستويات المميزة التي قدموها أمام النرويج في الجولة الأولى.

ويدخل المنتخب العراقي اللقاء باحثاً عن تعويض خسارته الافتتاحية أمام النرويج بنتيجة 4-1، وإنعاش آماله في المنافسة على إحدى بطاقتي التأهل.

فيما يسعى المنتخب الفرنسي إلى مواصلة انطلاقته القوية بعد فوزه على السنغال بنتيجة 3-1، بفضل تألق نجميه كيليان مبابي ومايكل أوليسي.