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الصالات تحدد موعد انطلاق المرحلة الثانية للدوري الممتاز

Category: ريـاضة

Date: 2022-01-14T10:23:42+0000
الصالات تحدد موعد انطلاق المرحلة الثانية للدوري الممتاز

شفق نيوز / قررت لجنةُ الصالات في الاتحادِ العراقيّ لكرةِ القدم، يوم الجمعة، فتحَ باب الانتقالات الشتويّة بدءاً من 13-28 كانون الثاني الجاري.

وقررت اللجنة، في اجتماعها الذي عقدَ اول أمس بحضور رئيسِ اللجنة علي عبد الحسين في مقرّ الاتحاد، تحديدَ موعد انطلاقِ المرحلةِ الثانية لدوري الصالاتِ في الأول من شهر شباط المقبل.

وسينطلقُ دوري الشباب للصالاتِ والشاطئية في الأول من شهر آذار المقبل، ودعت اللجنة، الفرق الراغبةِ بالمشاركةِ إلى "تقديم طلبات المشاركة للاتحادات الفرعيّة.

وأوضحت أن "آخر موعدٍ لتسلم كتب المشاركة سيكون الأول من شهر شباط المقبل، وسيتم تحديدُ آلية الدوري لاحقاً".

وجرى خلال الاجتماع، تحديدُ مباريات اعتزاليّة للحكامِ الدوليين المعتزلين وهم (حسنين عبد الإله وعمار فاضل وعلي فاروق).

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