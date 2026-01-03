الصالات العراقي يواجه الكويت وإيران ودياً استعداداً لنهائيات آسيا

شفق نيوز- بغداد

أعلن الجهاز الفني لمنتخب العراق الوطني لكرة الصالات، بقيادةِ المدرب البرازيليّ جواو كارلوس باربوسيا، برنامجَ المبارياتِ الوديّة المُقبلة ضمن إطارِ التحضيراتِ المُكثفة لنهائياتِ كأس آسيا لكُرةِ الصالات، التي ستُقام في إندونيسيا نهاية الشهر الحالي.

وسيخوض منتخب العراق الوطنيُّ معسكرًا خارجيًا تتخلله عددٌ من المبارياتِ الوديّة القوية، إذ يواجه منتخبَ الكويت في مباراتين وديتين تُقامان على الأراضيّ الكويتيّة، إذ ستكون المباراةُ الأولى يوم 9/1/2026، فيما تُقام المباراةُ الثانية يوم 11/1/2026، في إطارِ الوقوفِ على الجاهزيّة الفنية والبدنية للاعبين قبل الاستحقاقِ القاريّ.

وسيتوجه المنتخبُ بعد ذلك إلى العاصمةِ الإيرانية طهران لمواجهةِ منتخبِ إيران في مباراتين وديتين يومي 14 و16 من الشهر الحالي، في مواجهتين تُعدّان اختبارًا حقيقيًا أمام أحد أقوى منتخباتِ القارة، بهدفِ تعزيزِ الانسجام، وتصحيح الأخطاء، ورفعِ مستوى التنافُّس قبل دخولِ أجواء البطولةِ الرسميّة.

ومن المُقرر أن يدخلَ منتخب العراق الوطنيُّ هذه المباريات بتشكيلةٍ تضم نخبةً من اللاعبين المُميزين، إذ استدعى المدربُ باربوسيا اللاعبين الآتية أسماؤهم: حسين أحمد، عمر سبتي، ليث محمد، إبراهيم أحمد، سالم فيصل، حيدر مجيد، طارق زياد، مهند عبد الهادي، حسين شاكر، غيث رياض، سالم كاظم، حيدر علي، فهد ميثاق، علي إياد، عباس هادي، هاني سعد، مصطفى إحسان، حارث سعد.

وأكد الجهازُ الفنيُّ أن هذه المواجهاتَ تأتي ضمن الخطةِ التحضيريّةِ النهائيّة، بهدفِ الوصول إلى أعلى درجاتِ الجاهزيّةِ الفنيّة والبدنية، وتقديم مستوى يليقُ باسم ومكانة كرة الصالات العراقيّة في نهائياتِ كأس آسيا المُقبلة.