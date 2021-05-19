الصالات العراقي ينهي تحضيراته لمواجهة تايلند غداً

شفق نيوز/ أنهى المنتخب الوطني العراقي لكرة الصالات، يوم الاربعاء، استعداداته الفنية والبدنية لمواجهة نظيره التايلندي ضمن مرحلة الإياب من الملحق الآسيوي المؤهل لكأس العالم.

ومن المقرر أن تقام المباراة في صالة خور فكان بمدينة الشارقة الإماراتية يوم غد الخميس عند الساعة الثانية عشرة ظهراً بتوقيت بغداد، (الواحدة بتوقيت الإمارات).

وأجرى المنتخب، اليوم، تدريباته على ملعب المباراة الذي شهد تطبيق بعض الجمل التكتيكية.

إلى ذلكَ، عقد الاتحاد الآسيوي في فندق اوشيانك مؤتمراً فنياً ضم المنتخبين العراقي والتايلندي، تمت فيه مناقشة الأمور التنظيمية والإعلامية والطبية، وجرى خلاله استعراض ألوان الفريقين، حيث سيظهر أسود الرافدين باللباس الأبيض الكامل، في حين سيرتدي المنتخب التايلندي الأزرق الكامل.