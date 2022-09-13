الصالات العراقي يخسر أمام نظيره الأوزبكي ودياً

شفق نيوز/ خسر المنتخب الوطني لكرة الصالات أمام نظيره منتخب أوزبكستان بخمسة أهداف مقابل أربعة، في المباراة الودية التي أقيمت اليوم الثلاثاء في العاصمة طشقند، في صالة (يونس آباد الرياضية).

وتأتي هذه المباراة ضمن تحضيرات المنتخبين لبطولة نهائيات كأس آسيا، ويخوض المنتخبان مباراتهما الودية الثانية يوم الخميس المقبل.

وأسفرت نتيجة الشوط الأول عن تقدم منتخب أوزبكستان بخمسة أهدافٍ مقابل هدفٍ واحدٍ للمنتخب العراقي، وجاءت الأهداف نتيجة أخطاء فردية، استغلها المنتخب الأوزبكي ليتقدم بالنتيجة.

أما النصف الثاني من المباراة فقد كان عراقيا بامتيازٍ، بعد أن قامَ المدرب "محمد ناظم الشريعة" بتصحيح أخطاء الشوط الأول، حيث تمكنَ لاعبو العراق من فرض سيطرتهم المطلقة واللعب في منطقة المنتخب الأوزبكي، واستطاعَ من تسجيل ثلاثة أهداف، مع إضاعة العديد من الفرص المحققة التي لو استغلت بالشكل الصحيح لكانت النتيجة فوز منتخبنا بغلة كبيرة من الأهداف التي جاءت عن طريق محب الدين جمعة ووليد خالد ومصطفى إحسان وفهد ميثاق.

ويسعى الجهاز الفني للمنتخب العراقي إلى تجربة جميع اللاعبين الموجودين في قائمة المنتخب بهدف الوقوف على مستوياتهم الفنية والبدنية خلال تلك التجارب الودية، بالإضافة إلى زيادة حالة الانسجام والتناغم بين خطوط المنتخب وطريقة أدائه بشكلٍ عام.