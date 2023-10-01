الصالات العراقي يتغلب على قيرغستان ودياً بأربعة أهداف نظيفة

شفق نيوز/ تغلب المنتخب الوطني العراقي الأول لكُرة الصالات على نظيره المنتخب القيرغستاني بنتيجة 4-0 في اللقاء الودي الذي جمعهما، اليوم الأحد، على صالة بيشكيك ارينا، في مباراة تأتي في إطار تحضيرات المنتخب العراقي للمُشاركة في تصفيات كأس آسيا.

وأنهى المنتخب العراقي الشوط الأول بتقدمه بهدف من دون مقابل، أحرزه الحارس زاهر مهدي، وفي الشوط الثاني أضاف اللاعبون مصطفى إحسان ووليد خالد ورافد حميد الأهداف الثلاثة، ليعلن حكمُ اللقاء بصفارته فوز العراق بأربعة أهداف من دون رد.

وعمد المديرُ الفني للمنتخب الوطني البرازيلي ريكاردو سوبرال كاكاو في المباراة لإشراك أغلب اللاعبين، وتدويرهم بهدف توظيفهم بالطريقة المناسبة، معلناً رضاه على النتيجة، والفائدة الفنية التي تحققت في هذه المباراة.

وقدم عُضو الاتحاد رئيس الوفد فراس بحر العلوم، شكُره للاعبين على جُهودهم وانضباطهم في تطبيق واجبات الجهاز الفني، مؤكداً إن اللعب أمام منتخب قيرغستان يعدُ محطةً مفيدة وتجربةً جيدةً لجميع اللاعبين، خصوصاً أنها ستمنحهم مزيداً من الثقة والخبرة بالاحتكاك والوقوف على جاهزية المنتخب قبل الولوج في منافسات البُطولة.

ويخوضُ المنتخب العراقي مباراته الثانية أمام المنتخب نفسه بعد غد الثلاثاء، قبل أن يحزم حقائبه يوم الأربعاء المقبل، ويغادر إلى مدينة فرغانة الأوزبكية للدخول في غمار التصفيات الآسيوية.