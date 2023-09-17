الصالات العراقي يتعادل أمام نظيره اللبناني إيجابياً

شفق نيوز/ حسم التعادلُ الإيجابي بثلاثة أهداف لكل منهما نتيجة المباراة الودية الأولى بين المنتخب الوطني العراقي لكرة الصالات ومضيفه المنتخب اللبناني التي جرت اليوم الأحد في صالة نادي الصداقة ضمن استعدادات المنتخبين لبُطولة تصفيات كأس آسيا.

وأحرز أهداف المنتخب الوطني العراقي، اللاعبون سالم فيصل وطارق زياد وعباس فالح.

وتبادل بين الشوطين الجانبان العراقي واللبناني الدروع التذكارية، حيث قدم رئيس الوفد "فراس بحر العلوم" درع الاتحاد العراقي إلى عُضو الاتحاد اللبناني، رئيس لجنة كرة الصالات والشاطئية جورج سولاج، الذي بدوره سلم بحر العلوم درع الاتحاد اللبناني.

وقال عُضو الاتحاد العراقي لكرة القدم، رئيس الوفد، فراس بحر العلوم : إن هذه المباراة تمنح الجهاز الفني الفرصة لتجهيز اللاعبين وتطبيق الجوانب الخططية التي ستنفذ خلال المباريات الرسمية، مشيراً إلى إن هذه المواجهة حملت العديد من الفوائد الفنية والمعنوية سواء للجهاز الفني أو اللاعبين الذين ظهروا بصُورة فنية عالية، واستطاعوا ترجمة الفرص التي سنحت لهم إلى أهداف.

من جانبه، ذكر البرازيلي ريكاردو سوبرال كاكاو، المديرُ الفني للمنتخب العراقي، إن منتخب لبنان من المنتخبات المتطورة، واللعب أمامها يعدُ فرصةً جيدةً، فالمنتخبُ الضيف يمتلك عناصر مميزةً، ونحن بالمقابل حققنا ما كنا نطمح إليه، حيث خرجنا بالعديد من المكاسب والملاحظات التي ستعودُ بالفائدة في قادم الأيام.

وتابع: من المؤكد أن الهدف من المباريات الودية لا يقتصر على البحث عن النتيجة بقدر الوقوف على مدى قُدرة اللاعبين على تطبيق التعليمات خلال المباريات، وتحديداً الجوانب الفنية والبدنية والذهنية، بالإضافة لاكتساب الخبرة، وتحديد مستوى الفريق من حيث القوة والضعف في خُطوطه المختلفة.

واختتم كاكاو حديثه: إن ما قدمه المنتخبُ في هذه المباراة يعدُ من الأمور الإيجابية التي تفرزها المباريات الودية، مشيداً بالروح القتالية للاعبين.

وحضر المباراة المدربان عبد الغني شهد وزميله حيدر نجم، إلى جانب عدد من الجالية العراقية التي آزرت المنتخب.

ويلاقي المنتخب الوطني العراقي لكُرة الصالات نظيره اللبناني في المباراة الودية الثانية يوم الثلاثاء المُقبل على الصالة نفسها.