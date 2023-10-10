الصالات العراقي تعلن اعتماد دوري المحترفين وتقول: لا نمتلك مقوماته وبدأنا من الصفر

شفق نيوز/ كشف رئيس لجنة كرة الصالات علي عبد الحسين، اليوم الثلاثاء، عن اعتماد الاتحاد العراقي دوري المحترفين بدلاً من الممتاز، فيما كشف أبرز الاستعدادات الخاصة لتهيئة ظروف إقامة هذا الدوري.

وقال عبد الحسين، لوكالة شفق نيوز إن "الاتحاد العراقي للعبة قرر اقامة الدوري العراقي للموسم المقبل يوم 20 من الشهر الحالي بعد ان اصدر قرارا جديداً باقامة دوري المحترفين بدلاً من الدوري الممتاز للموسم المقبل"، مؤكداً أن "هذا يحدث لأول مرة في دورينا العراقي منذ دخول اللعبة ضمن إطار اتحاد الكرة العراقي".

واضاف انه "بسبب ذلك تقرر تمديد موعد انطلاق الدوري الى يوم 20 من الشهر الحالي".

وأوضح أن "هناك معايير اسيوية يجب تطبيقها قبل إقامة دوري المحترفين أهمها تهيئة قاعات على مستوى عال، اذ لم ترتقي أغلب قاعات العراق التي تحتضن المنافسات الى مقومات القاعة المثالية التي يطلبها الاتحاد الآسيوي، فقد بدأنا من خلال تشكيلنا للجان هندسية وفنية متخصصة تقوم بالكشف على القاعات المعتمدة لتحديد النواقص واكمال كل المتطلبات الاسيوية منها اعادة اكساء الارضيات ومنصات النقل التلفزيوني ونصب الانارة الجيدة وتخصيص اماكن الضيوف وتجهيز مقاعد الجمهور وتهيئة قاعات الاجتماعات وغرف تبديل اللاعبين وباقي الملحقات الاخرى ، وقد تمت المباشرة بالعمل على تجهيز القاعات بالكامل.

وبيّن عبد الحسين أن "الاتحاد حدد أيضا يومي 15 و 16 من الشهر الحالي موعدا لانطلاق الجولة الاولى من بطولة كأس العراق"، لافتاً الى أن "من اسباب تأخير اقامة البطولتين المحليتين جاءت ايضا لانشغال منتخبنا الوطني في التصفيات الاسيوية المؤهلة لنهائيات اسيا الجارية حالياً في اوزبكستان وان عودة المنتخب ستكون يوم 12 من هذا الشهر بعد الانتهاء من التصفيات".

وكان منتخب العراق تأهل الى نهائيات آسيا بعد تحقيقه فوزين في التصفيات الجارية حاليا في اوزبكستان بغض النظر عن نتيجة المباراة الاخيرة امام منتخب اوزبكستان.