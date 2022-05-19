الصافرة العراقية تغيب عن مونديال قطر (وثيقة)

شفق نيوز/ كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، يوم الخميس، عن أسماء حكام كأس العالم 2022 المقرر إقامته في قطر أواخر العام الحالي.

وخلت القائمة النهائية، التي نشرها الاتحاد الدولي لكرة القدم، وحصلت عليها وكالة شفق نيوز، من اسم أي حكم عراقي.

وأعلن "فيفا" نهاية مارس/آذار أنه تم بيع أكثر من 800 ألف تذكرة في مرحلة المبيعات الافتتاحية، فيما حدد أسعارا تشجيعية مخفضة للتذاكر، تصل إلى ما يقارب 11 دولارا للسكان والمقيمين، بينما تصل أسعار التذاكر للمشجعين الأجانب إلى 69 دولارا، لكن تذكرة المباراة النهائية قد تصل إلى نحو 1607 دولارات.