الشهر المقبل.. السعودية تشهد حدثاً رياضياً "تاريخياً" يجمع أشهر غريمين

شفق نيوز/ تشهد العاصمة السعودية الرياض في التاسع عشر من شهر كانون الثاني/ يناير المقبل، مواجهة "تاريخية" بين كريستيانو رونالدو وغريمه ليونيل ميسي، في مباراة لم تكن الجماهير تتوقّعها.

ووقّع "الدون" عقدًا تاريخيًّا مع نادي النصر السعودي، وسيمثّل صفوفه حتى صيف 2025، وهي صفقة تاريخية لمنطقة الشرق الأوسط، بالنظر إلى اسم رونالدو الذي يعد من أشهر الرياضيين عبر التاريخ.

وبعد أسابيع من هذه الخطوة ينتظر أن تستمتع الجماهير بمواجهة كروية غير متوقعة، عندما يتواجه أسطورتا كرة القدم في مواجهة ودية بالرياض؛ حيث سيلاقي فريق باريس سان جرمان الفرنسي الذي يلعب ميسي ضمن صفوفه فريقًا مكونًا من أبرز لاعبي النصر والهلال، ضمن بطولة "موسم الرياض"، على استاد مرسول بارك في الرياض.

وبحسب "سكاي نيوز": يترجح أن يشارك النجمان في المباراة، التي ستحظى بإقبال جماهيري كبير، لاسيما بعد انتقال رونالدو للنصر.

وكان قد وقّع رئيس مجلس إدارة نادي النصر، مسلي آل معمر أمس الجمعة؛ عقدًا مع نجم كرة القدم كريستيانو رونالدو حتى عام 2025م؛ للانضمام لصفوف الفريق ابتداءً من فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وسيرتدي كريستيانو رونالدو مع ناديه النصر الرقم "7".

وقد تمت مراسم توقيع العقد في العاصمة الإسبانية مدريد.