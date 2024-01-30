الشمشون يقصي الأخضر السعودي من بطولة آسيا بركلات الترجيح

شفق نيوز/ تمكن منتخب كوريا الجنوبية من الفوز على نظيره السعودي، ضمن منافسات دور الـ 16 لبطولة كأس آسيا لكرة القدم بفارق ركلات الترجيح بنتيجة 4-2.

وجرت المباراة عند السابعة مساءً على ملعب المدينة التعليمية في العاصمة القطرية الدوحة.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي من دون اهداف، ومع بداية الشوط الثاني عند الدقيقة 46 سجل السعودية اولاً عن طريق عبد الله رديف.

وجاء هدف التعديل لكوريا عن طريق تشوفو سونغ في الدقيقة 90+9، لينتهي اللقاء بوقته الأصلي بالتعادل بهدف لكلا الفريقين، لتذهب المباراة للشوطين الإضافيين وتنتهي بنفس النتيجة، ليحسم بعدها المنتخب الكوري المباراة بركلات الترجيح.