الشمال يتغلب على الصناعات الكهربائية في الدوري العراق الممتاز

شفق نيوز/ حقق فريق غاز الشمال الكركوكي فوزاً مهماً على الصناعات الكهربائية، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن جولة جديدة للدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.

وجرت المباراة على ملعب غاز الشمال في كركوك، وانتهت لصالح أصحاب الأرض والجمهور بنتيجة 1-0.

وشهد الشوط الأول أفضلية للضيوف فريق الصناعات الكهربائية على حساب غاز الشمال، حيث فرض سيطرته على مجريات الربع الأول من المباراة وحاول خط الهجوم لفريق غاز الشمال تسجيل هدف لكن خط دفاع الصناعات الكهربائية أبعد الكرة، وبين هجوم ودفاع للفريقين انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي.

وفي الشوط الثاني فرض غاز الشمال هيمنة وسيطرة تامة على مجريات الشوط وبقي متسيداً على مجريات المباراة وسط تراجع أداء خطيّ هجوم ووسط الصناعات الكهربائية ولم يفلح الفريقان بتسجيل أي هدف.

وفي الدقيقة 96 منح حكم المباراة ركلة جزاء لصالح غاز الشمال نفذها بنجاح دانا مصطفى معلناً تقدم فريقه بهدف دون رد ومعها أطلق حكم المباراة صافرة النهاية.