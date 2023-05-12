الشعب وحريري مسرحان لآخر مباراتين من الجولة 28 للدوري الكروي الممتاز

شفق نيوز/ تختتم يوم الجمعة منافسات الجولة 28 للدوري العراقي الممتاز لكرة القدم بإقامة مواجهتين في العاصمة بغداد واربيل.

وتقام المباراة الأولى عند الساعة الخامسة عصرا على ملعب الشعب الدولي بين فريق نادي الطلبة صاحب المركز الخامس برصيد 44 نقطة وضيفه فريق نادي النفط صاحب المركز 19 برصيد 21 نقطة.

ويحتضن ملعب فرانسو حريري في السابعة والنصف مساءً المباراة الثانية التي تجمع اصحاب الارض والجمهور فريق نادي اربيل صاحب المركز 11 برصيد 38 نقطة وضيفه فريق نادي نفط الوسط صاحب المركز 15 برصيد 32 نقطة.

وكان فريق نادي القوة الجوية صاحب المركز الثاني في ترتيب الفرق لغاية الجولة 28 قد حقق امس الخميس فوزا عريضا يعد الاعلى في تسجيل الاهداف على فريق الديوانية صاحب المركز الاخير برصيد ثماني نقاط بنتيجة 9-2.