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"الشعب" مسرحاً لآخر صراع من أجل اللعب في الممتاز الكروي

Category: ريـاضة

Date: 2021-07-30T07:35:08+0000
"الشعب" مسرحاً لآخر صراع من أجل اللعب في الممتاز الكروي

شفق نيوز/ سيكون ملعب الشعب في تمام الساعة السادسة مساء يوم الجمعة مسرحا لمباراة الحسم في الصراع من أجل اللعب في الدوي العراقي الممتاز.

وستحسم نتيجة اللقاء الذي يجمع فريقا الصناعات الكهربائية الذي حل بالمركز 18 بمنافسات الدوري الممتاز والذي يسعى للبقاء ضمن الفرق الممتازة، وسامراء صاحب المركز الثالث في دوري الدرجة الاولى والطامح للصعود لدوري الكبار.

وكان فريقا السماوة صاحب المركز الـ 20 والحدود صاحب المركز الـ 19 بترتيب فرق الدوري العراقي الممتاز قد هبطا الى مصاف فرق الدرجة الاولى ، بينما انضم فريقا الصناعة ونوروز لفرق الدوري الممتاز.

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