الشطرنج منهاج أساسي في مدارس ومعاهد إقليم كوردستان

شفق نيوز/ أعلن الاتحاد العراقي للشطرنج، يوم الاثنين، موافقة وزارة التربية في حكومة إقليم كوردستان، على إدراج مادة الشطرنج كمادة منهجية في جميع المدارس والمعاهد التابعة لتربية الإقليم.

واعتبر رئيس اتحاد الشطرنج، ظافر عبد الأمير، أن إقليم كوردستان خطى خطوة كبيرة ومهمة عندما أصدر قانوناً خاصاً في وزارة التربية يتضمن إدراج مادة الشطرنج كدرس أساسي في المدارس والمعاهد كافة التابعة لوزارة التربية في محافظات الإقليم.

وأضاف عبد الأمير، أن "اجتماعاً خاصاً عقد لدراسة هذا الموضوع المهم برئاسة آلان حمه سعيد، وزير تربية الإقليم وبرهان أكروشي، مستشار الوزير ومدير عام البرامج والمطبوعات حسن سرتيب، وفيان حسين مسؤولة القسم الرياضي في المديرية، حيث شارك المجتمعون في ورشة عمل لأجل تنمية رياضة الشطرنج في وزارة التربية، بالتعاون مع منظمة (giz) الألمانية.

وأشار إلى إعداد برنامج خاص بالشطرنج لهذا الغرض من قبل لجنة متخصصة لدراسة أهمية إقامة دورات تدريبية وتعليمية باللعبة لجميع أساتذة مادة الرياضة في المدارس بالتعاون مع وزارة التربية، وقد جرى إعداد كتاب خاص بتعليم مادة الشطرنج من قبل نادي خان زاد التخصصي الذي يرأسه دلزار حمه صالح يتضمن قوانين اللعبة وكيفية تطويرها، وتم توزيع نسخ منه على المشاركين في الدورة التعليمية الخاصة باللعبة.